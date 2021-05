Vereadora acusa SMS de Guarabira de ser negligente com pacientes com câncer, diabetes e microcefalia

Nove pacientes com Covid-19 que estavam internados no Complexo Hospitalar Regional Deputado Jandhuy Carneiro (CHRDJC), de Patos, precisaram ser transferidos, de forma preventiva, no início da manhã desta terça-feira (25), para os Hospitais de Trauma e de Clínicas, em Campina Grande. As transferências ocorreram para diminuir o consumo de oxigênio na unidade, em função de uma interrupção inesperada do insumo, devido a um acidente, na noite dessa segunda-feira (24), envolvendo o caminhão de O 2 , que faria o abastecimento do hospital. O veículo tombou em uma estrada do Estado de Minas Gerais, e não teria como suprir a demanda.

Para assegurar o encaminhamento dos pacientes de forma segura foi feito um mutirão, que reuniu profissionais do Hospital de Clínicas, Hospital de Trauma de Campina Grande e toda a equipe de saúde do setor Covid-19 do Hospital Regional de Patos. Foram usadas nove ambulâncias para transferir os pacientes. Três pacientes foram encaminhados para o Hospital de Trauma e mais seis para o Hospital de Clínicas, ambos em Campina Grande. Ao total, são dois pacientes que se encontravam hospitalizados em UTI e sete pacientes em enfermarias. Todos apresentam estado de saúde estável.

Para que não faltasse oxigênio na unidade, foi feito o aporte de cilindros extras. O hospital tinha 20 torpedos de O 2 , conseguiu mais 15 torpedos e ainda recebeu mais 50, vindos de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Até o final da manhã desta terça-feira, um caminhão extra, carregado no Cabo de Santo Agostinho, em Suape (PE), chegará em Patos para realizar o reabastecimento na unidade de saúde. Graças a uma logística ágil e eficiente, a situação foi contornada sem prejuízo de assistência aos pacientes do Complexo.

“Até o presente momento, a situação é absolutamente estável, o hospital dispõe de 80 cilindros de reserva para suporte e segurança da operação, até o reabastecimento da unidade, que deve ocorrer até o final da manhã. Para garantir celeridade no percurso, a Secretaria de Estado da Saúde providenciou junto à Polícia Rodoviária Federal a escolta do transporte de oxigênio”, esclareceu Daniel Beltrami, secretário executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde.

