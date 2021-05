Prefeitura de Araçagi realizara nessa sexta (28) Live de Inauguração das novas instalações da Fábrica Têxtil e inauguração da Pavimentação da rua Joana Alexandrino

Em cinco contos, O Nó do Diabo retrata os horrores da escravidão e preconceito

O Nó do Diabo é um longa-metragem de terror dividido em cinco contos, que traça de forma crítica uma linha do tempo sobre o racismo e as relações de trabalho no Brasil. Realizado na Paraíba, o filme é da produtora paraibana Vermelho Profundo, co-produzido pela Electra Filmes, com distribuição da Elo Company.

Ambientado em um antigo engenho de cana de açucar, localizado Nordeste brasileiro, O Nó do Diabo se concentra em apontar que os horrores da escravidão nunca sumiram completamente. Pelo contrário: transformaram-se com o passar do tempo, adquiriram novas faces e formam o cenário político e social do nosso país. O terror, enquanto gênero, foi escolhido como diferencial de aproximação para apresentar histórias severas, porém presentes em nossa sociedade.

Os segmentos são dirigidos por Ramon Porto Mota, Gabriel Martins, Ian Abé e Jhésus Tribuzi e têm um mesmo antagonista em comum, Seu Vieira (Fernando Teixeira), a representação do dono das terras que ultrapassa e se consolida através de gerações. Ainda no elenco estão Zezé Motta, Isabél Zuaa, Tavinho Teixeira, Soia Lira, Arly Arnaud, Everaldo Pontes, Escurinho, entre outros relevantes nomes da atuação brasileira contemporânea.

Filmado no Engenho Corredor, localizado no município de Pilar (PB) abrigou o nascimento, a infância e adolescência do escritor paraibano José Lins do Rêgo, que eternizou o sistema canavieiro e as relações sociais entre senhores de engenho e escravos em suas obras literárias, como Menino de Engenho, Bangüê e Fogo Morto.

A trajetória de exibições do Nó do Diabo teve início em 2017 com sua estreia mundial no 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Na ocasião, o filme recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante para Alexandre de Sena. Depois de circular em dezenas de festivais, em junho de 2018, o filme foi lançado comercialmente em mais de 35 cidades brasileiras. Na Paraíba, o filme voltou a ficar em cartaz em 2019, no Cine Banguê. Depois de três anos disponível exclusivamente na plataforma Now, agora o filme estará disponível no Brasil e em países de língua inglesa através do Amazon Prime Video.

Sinopse

Cinco contos de terror se passam em um engenho tomado pelo horror há mais de duzentos anos. Com um histórico de violência e racismo que se estende por séculos, a família Vieira se apresenta como responsável pelos males sofridos por todos aqueles que entram (ou entraram) em contato com sua propriedade.

Parte I (2018) Cristian, ex-policial militar, passa os dias vigiando o terreno abandonado do antigo engenho dos Vieiras. Sua missão é simples: manter as velhas cercas de pé e impedir, custe o que custar, o avanço de um bairro de periferia, que já tomou parte daquelas terras.

Direção: Ramon Porto Mota

Roteiro: Jhésus Tribuzi, Gabriel Martins e Ramon Porto Mota

Elenco: Tavinho Teixeira e Fernando Teixeira

Parte II (1987) Sebastião e Joana chegam ao engenho dos Vieira em busca de emprego. Desesperados, acabam fazendo um pacto com Eusébio Vieira e suas irmãs.

Direção: Gabriel Martins

Roteiro: Anacã Agra, Gabriel Martins e Ramon Porto Mota

Elenco: Alexandre de Sena, Clebia Sousa, Arly Arnaud, Soia Lira e Fernando Teixeira

Parte III (1921) Cissa e Maria são duas irmãs gêmeas que ainda são tratadas como escravas no engenho dos Vieira. Submetidas a várias formas de abusos, torturas e humilhações, cada uma tenta escapar daquele ambiente ao seu modo.

Direção: Ian Abé

Roteiro: Ian Abé, Jhésus Tribuzi e Gabriel Martins

Elenco: Miuly Felipe da Silva, Yurie Felipe da Silva, Arthur Canavarro, Everaldo Pontes e Fernando Teixeira

Parte IV (1871) Joaquim, um escravo fugido do Engenho Vieira, sai em busca de um quilombo mítico com seu filho natimorto nos braços. Com o passar dos dias, se vê perdido, perseguido por pesadelos e visões que sugerem que aquela fuga não terá fim.

Direção: Jhésus Tribuzi

Roteiro: Jhésus Tribuzi, Anacã Agra e Gabriel Martins

Elenco: Edilson Silva, Nivaldo Nascimento, Escurinho e Fernando Teixeira

Parte V (1818) Um grupo de quilombolas se enquartela num antigo cemitério de escravos e tenta se defender das investidas de Seu Vieira e seus jagunços. À medida que o tempo passa, os quilombolas, sem saída e fragilizados, descobrem que a batalha que estão prestes a enfrentar vai além dos portões que os protegem e da terra em que pisam.

Direção: Ramon Porto Mota

Roteiro: Jhésus Tribuzi, Anacã Agra e Ramon Porto Mota

Elenco: Isabél Zuaa, Cíntia Lima, Alison Bernardes, João Eduardo, Zezé Motta e Fernando Teixeira

Ficha Técnica Longa-metragem Horror/Drama/Histórico Duração 124 min. Classificação: 16 anos Argumento Ramon Porto Mota Jhésus Tribuzi Gabriel Marins Ian Abé Anacã Agra Fabiano Raposo João Matias Produção executiva Ramon Porto Mota Ian Abé Mariah Benaglia Lucas Guimarães Fabiano Raposo Jhésus Tribuzi Direção de fotografia Leonardo Feliciano Direção de arte Manoele Scortegagna Montagem Daniel Bandeira Efeitos especiais / MFX Kapel Furman Raphael Borghi Pós-produção e finalização Ely Marques Maquiagem Jessica Monge Trilha sonora Daniel Jesi, Rieg Rodig, Carlos Montenegro, Claudio N, Luiz Pessoa e Vito Quintans Som direto Bruno Alves Desenho de som Catarina Apolonio e Raul Arthuso Mixagem Gera Vieira Produção Vermelho Profundo Co-Produção Electra Filmes Distribuição Elo Company

Sobre a Vermelho Profundo

A Vermelho Profundo é uma produtora de cinema e audiovisual sediada em Campina Grande, Paraíba. Disposta a ter um olhar próprio, ela busca trabalhar em cima de gêneros cinematográficos facilmente reconhecíveis (o horror, a ficção-científica, o thriller, o policial, a comédia, etc.), respeitando e, ao mesmo tempo, deslocando sem medo suas regras e clichês. A ideia é criar um universo forte – pop e subversivo; universal e particular – com narrativas e procedimentos instigantes, que possam animar, estimular e impactar o público. Com filmes que transitam pelos maiores festivais audiovisuais do Brasil e do mundo e projetos contemplados em diversos editais de criação – tanto regionais quanto nacionais – a produtora pretende estabelecer um padrão de qualidade autoral potente o suficiente para seguir desbravando novos caminhos, sem concessões.