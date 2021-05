Ex-deputado Carlos Batinga anuncia desfiliação do PTB

O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Monteiro, Carlos Batinga, anunciou nesta sexta-feira (28), sua desfiliação do PTB. Batinga assinou uma nota conjunta com lideranças políticas do Estado que anunciaram saída do partido em virtude de ações extremadas e autoritárias do Presidente Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro.

Em contato com o Portal Cariri da Gente, Batinga disse que sempre estive desconfortável no partido por conta do presidente nacional, e que analisará outra legenda para se filiar.

Além de Batinga, deixaram o partido os deputados Doda de Tião e Wilson Filho, além de vários prefeitos e lideranças. O deputado federal Wilson Santiago também deixará a legenda.