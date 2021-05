Incêndio atinge ala Covid de hospital e deixa quatro pessoas mortas na Zona Norte de Aracaju

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, as vítimas da ala sofreram queimaduras e inalaram fumaça. A primeira morte confirmada foi a de uma mulher de 77 anos, durante a remoção para o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), as outras três pacientes morreram durante o processo de retirada do Nestor Piva.

Segundo a Prefeitura de Aracaju, as pacientes que morreram no incêndio na unidade de saúde foram:

Elenice Tavares dos Santos – 57 anos

Lídia Gonçalves Vieira – 77 anos

Nadja Maria Bispo – 49 anos

Marília da Silva Medeiros – 70 anos

Quatro mulheres morrem incêndio em hospital de Aracaju

Chamas controladas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas rapidamente. A suspeita é de que o fogo tenha iniciado no ar-condicionado do setor que atende pacientes de Covid-19. Cerca de 20 bombeiros atuaram no combate.

Para Breno Queiroz, capitão do Corpo de Bombeiros, o incêndio não pode ser considerado de grandes proporções, apesar das mortes.

“O problema maior foi a quantidade de fumaça acumulada na área Covid e a retirada das vítimas, que estavam acamadas, a organização da cena para a remoção até outras unidades hospitalares.”

Veja as primeiras imagens do socorro aos pacientes durante incêndio em hospital de Aracaju

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 72 pessoas foram estavam na unidade atingida pelas chamas. Destes, 35 eram pacientes que foram transferidos para os hospitais da Polícia Militar (HPM), Santa Isabel, Senhor dos Passos, Primavera, Hapvida, Fernando Franco e leitos do Caps Jael Patrício, além do Huse. 37 profissionais que estavam no local também precisaram de atendimento e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma força-tarefa de equipes de saúde foi montada do lado de fora do hospital para atender as vítimas. Além dos pacientes, funcionários da unidade e acompanhantes inalaram fumaça e passaram mal.

Veículos terceirizados e ambulâncias do Samu levaram cilindros de oxigênio para o atendimento das vítimas. A ocorrência foi acompanhada pela Defesa Civil, pela Polícia Rodoviária Federal e pelo prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PDT).

Ala Covid do Nestor Piva, em Aracaju, destruída após incêndio — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros/SE

Como fica hospital

A área onde ocorreu o incêndio está isolada e o espaço não atingido será equipado para atendimento ao público. A secretaria informou que está tentando encontrar uma unidade de atendimento para substituir os leitos do Nestor Piva e garantir assistência aos demais pacientes.

A pediatria do Hospital Fernando Franco, no Bairro Augusto Franco, na Zona Sul, foi adaptada para atendimento clínico. A SMS ressaltou que os atendimentos pediátricos neste unidade continuam ocorrendo. No mês passado, a sala de sutura do Fernando Franco também foi atingida por um incêndio, que interrompeu parte do atendimento.

O Nestor Piva não tem leitos de UTI, apenas de enfermaria. Até a tarde da quinta-feira (27), 10 pacientes estavam na unidade à espera de leitos de UTI, segundo o boletim epidemiológico do novo coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde. Em todo o estado, há 51 pessoas em enfermarias aguardando por vagas. A taxa de ocupação em UTIs é de 98% e a de enfermarias, 89,7%.

Cilindros de oxigênio para pacientes — Foto: Michele Costa/TV Sergipe

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) montou uma operação emergencial durante cerca de cinco horas fechando 12 pontos da cidade. Por volta das 12h, as vias foram liberadas.

Socorrista do Samu fala sobre atendimento às vítimas após incêndio em hospital de Aracaju

Equipes organizam insumos retirados de hospital durante incêndio — Foto: Joelma Gonçalves/G1