Mais 10.530 doses da vacina Pfizer estarão disponíveis para 56 municípios paraibanos

Nesta sexta-feira (28) e segunda-feira (31), a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Núcleo Estadual de Imunizações e Gerência Executiva de Vigilância em Saúde, distribui mais 10.530 doses da vacina Pfizer/Comirnaty – dose 1 (D1), para 56 municípios paraibanos. A ação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid.

As doses foram entregues nesta sexta-feira nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 12ª Gerências Regionais de Saúde (GRS), por rota terrestre. As vacinas para as demais Gerências seguirão na segunda-feira (31), por via aérea.

As 56 cidades que vão receber as doses são: Alagoinha, Alhandra, Araçagi, Araruna, Areia, Assunção, Bananeiras, Bayeux, Bom Jesus, Caaporã, Cabedelo, Cachoeira dos Índios, Cacimbas, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Conde, Cruz do Espírito Santo, Cuité, Desterro, Esperança, Guarabira, Itabaiana, João Pessoa, Junco do Seridó, Juripiranga , Lagoa Seca, Matureia, Monteiro, Patos, Pedras de Fogo, Piancó, Pilar, Pombal, Princesa Isabel, Queimadas, Quixaba, Rio Tinto, Salgado de São Félix, Santa Cruz, Santa Helena, Santa Luzia, Santa Terezinha, São João Do Rio do Peixe, São José da Lagoa Tapada, São José de Piranhas, São Mamede, São Miguel de Taipu, Sapé, Serra Redonda, Solânea, Soledade, Sousa, Triunfo, Uiraúna e Várzea.

As doses D1 da vacina Pfizer/Comirnaty são para continuidade na vacinação do grupo de comorbidade; gestantes e puérperas, com comorbidade e pessoas com deficiência permanente, com esquema vacinal no intervalo definido pelo PNI de 12 semanas entre doses. A prioridade da vacinação com a vacina Pfizer/Comirnaty será para as gestantes e puérperas COM comorbidades.