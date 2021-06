Creci-PB participará de ações voltadas ao desenvolvimento de Campina Grande

O presidente e o diretor de relações imobiliárias do Creci-PB, Rômulo Soares e Garibaldi Porto, participaram de reunião na manhã de ontem (quarta-feira) em Campina Grande, com o secretário municipal de planejamento, Félix Araújo Neto.

Na ocasião, foram por ele apresentados projetos que estão em execução na Pasta, como a revisão do Plano Diretor, a Fundação do Patrimônio Histórico, a requalificação do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo) e o Observatório de Gestão de Campina Grande (ferramenta digital), regulamentada no último dia 10, pelo prefeito Bruno Cunha Lima, através do Decreto nº 4.578.

Rômulo elogiou as iniciativas voltadas à transparência, divulgação de dados referentes, criação de políticas públicas e desenvolvimento do município e agradeceu a oportunidade dada ao Creci-PB, de contribuir com todas essas ações.

Também foi discutido um Termo de Cooperação Técnica entre o Conselho e a PMCG para, por meio da Seplan, auxiliar na desburocratização de serviços prestados pela Prefeitura, no que se refere a emissão de documentos e coletas de impostos, além da participação efetiva do Creci-PB, através de uma comissão permanente, na Fundação do Patrimônio Histórico de Campina Grande, Observatório de Gestão e nas discussões do Plano Diretor.

Ele revelou que há empresas interessadas em investir em Campina Grande, por acreditarem no potencial da cidade e pelo fato de a cidade estar realizando a revisão do Plano Diretor, lei majoritária da cidade que dá direcionamentos a todos os segmentos socioeconômicos, de saúde, lazer e cultura, dentre outros.

O Creci-PB tem no diretor Garibaldi Porto, representante do Creci-PB no Conselho da Cidade de Campina Grande (Concidade-CG). Por fim, o secretário Felix Neto agradeceu a visita e considerou a parceria de fundamental importância. Participaram ainda do encontro a arquiteta e urbanista Aída Pontes e o vereador Rui da Ceasa, além de assessores.

Assessoria Creci-PB