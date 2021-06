Prefeito de Dona Inês é dito como assassinado, Apresentador do correio debate se retrata

COMUNICADO AOS FIÉIS DA DIOCESE DE GUARABIRA

Na tarde desta terça-feira, 01 de junho, Dom Aldemiro Sena dos Santos, 56 anos, que já foi vacinado com a primeira dose da vacina contra o coronavírus, recebeu o resultado do exame no qual foi diagnosticado com COVID-19. Nosso Bispo Diocesano passa bem, permanece em isolamento na residência episcopal de Guarabira – PB.

Dom Aldemiro Sena apresenta sintomas leves, realizou alguns exames, mantém a saturação boa (95–98%) e a pressão arterial satisfatória (120×80 mmHg).

Seguindo os protocolos e as recomendações médicas, Dom Aldemiro Sena ficará em isolamento nos próximos dias. Com isso, todos os compromissos presenciais, agendados pelo Bispo Diocesano de Guarabira, estão suspensos. Sendo possível, participará, de forma on-line, de alguns eventos agendados.

“Queridos diocesanos de Guarabira, fui surpreendido com a confirmação de que testei positivo para a COVID-19 na última segunda-feira (01). É uma notícia que nos assusta, contudo, sinto-me unido a todos os irmãos e a todas as irmãs que estão também infectados por este vírus terrível. Peço humildemente as orações de todos e lhes envio minha bênção!”

Essa foi a mensagem enviada por Dom Aldemiro Sena aos seus familiares, amigos, clero e a todos os diocesanos.

Guarabira – PB, 02 de junho de 2021