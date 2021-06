Bispo de Guarabira testa positivo para a COVID-19.

A Prefeitura Municipal de Araçagi através da Prefeita Josilda Macena vem se destacando positivamente no estado nesses primeiros cinco meses de gestão.

Na última quarta-feira (02), Araçagi pagou a todos funcionários efetivos e comissionados a primeira parcela do 13° salario, sendo muito provavelmente a primeira em todo estado a fazer esse pagamento.

O Município de Araçagi hoje é um verdadeiro canteiro de obras, enquanto outros municípios estão com dificuldades em meio a pandemia, Araçagi com muito planejamento e organização vem conseguindo realizar obras e ações importantes por todo canto.

Josilda Macena está realizando o sonho dos moradores do conjunto Santo Amaro, ela está pavimentando as ruas daquele conjunto, lá ja receberam o calçamento as ruas: Graciano Pereira, João Paulino de Oliveira, Luiz Virgínio de Barros e agora a rua Silvino Marculino está em em sua ultima etapa, também a rua Joana Alexandrino já foi pavimentada, na zona rural o abastecimento de água e a manutenção das estradas são destaques, na comunidade de Guaribas já está em fase avançada de construção uma passagem molhada que os moradores aguardavam a mais de 60 anos