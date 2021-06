Morte de grávidas por covid em 5 meses já supera 2020

Continuam abertas as inscrições online no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) para processo seletivo de estudantes regularmente matriculados nos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Comunicação Social (habilitação em jornalismo) e Informática (Ciências da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação).

As inscrições são gratuitas e serão realizadas no período das 8h desta terça-feira (02 de junho) até às 18h do dia 09 de junho de 2021, exclusivamente por meio do site do Instituto Euvaldo Lodi – IEL (www.fiepb.com.br/iel). As inscrições são reservadas a alunos de instituições de ensino superior que possuem Convênio com o TCE-PB.

O Edital nº 01/2021, com todas as disposições acerca das vagas, inscrições, aplicação e julgamento das provas, homologação e convocação dos aprovados, está na edição desta terça-feira (1º de junho), do Diário Eletrônico do TCE-PB, com a assinatura do presidente da Corte, conselheiro Fernando Rodrigues Catão. O processo está sendo gerido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-PB).

O valor da bolsa mensal ao estudante-estagiário do Tribunal de Contas da Paraíba será de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e auxílio-transporte no valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais), totalizando R$ 1.188,00 (mil, cento e oitenta e oito reais).

A carga horária mínima será de 20 (vinte) horas semanais, de acordo com o horário de funcionamento do Tribunal, na forma disciplinada na Resolução Administrativa RA – TC no 01/2016 e, conforme o caso, de acordo com as Portarias vigentes que regulamentam o trabalho remoto. Os estágios terão prazo de duração de 12 (doze) meses, prorrogáveis, uma única vez, por igual período.

PROVAS E APLICAÇÃO – As provas serão realizadas no dia 20/06/2021, a partir das 8h (oito) horas, por meio do ambiente virtual Moodle, disponibilizado pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL (www.fiepb.com.br/iel).

A duração das provas será de 1h30min (uma hora e trinta minutos). O acesso ao ambiente virtual será aberto até 30 minutos antes do início das provas, mediante link de acesso, login e senha encaminhada previamente por e-mail pelo Instituto. Não haverá segunda chamada.

Somente estarão habilitados para realizar a prova objetiva os candidatos detentores dos maiores Coeficientes de Rendimento Escolar (CRE), estabelecidos para cada área, de acordo com o edital.

VAGAS – A convocação para preenchimento das vagas obedecerá à disponibilização das mesmas, em decorrência do desligamento dos ocupantes anteriores, ou da abertura de novas vagas, com estrita observância à ordem de classificação do curso para o qual foram aprovados os candidatos. Há vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Link do Diário Eletrônico do TCE-PB (01/06/2021): https://tce.pb.gov.br/diario-oficial-eletronico

Serviço

Seleção de estagiários do TCE-PB

Confira o edital completo:

Período de inscrição: 02 a 09 de junho de 2021

Valor da bolsa: R$ 1.188,00

Inscrições on-line: (www.fiepb.com.br/iel).