Tenha sua árvore genealógica gratuitamente e com ajuda de especialistas

Você já deve ter passado em frente ao Shopping Cidade Luz em Guarabira e visto uma bonita Igreja bem em frente, quase sempre de portas fechadas, exceto aos domingos, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias desperta interesse e curiosidade em todos que transitam em sua frente.

As maiores dúvidas são:

Qualquer um pode entrar nessa igreja ou precisa de convite?

Eles são Cristãos, acreditam em Jesus Cristo?

São Igreja ou Seita?

Para todas as perguntas sempre haverão respostas.

Os missionários de A Igreja de Jesus Cristo preparam um vídeo mostrando parte das instalações da Capela e convidam todos que se interessem a marcar uma visita, para assim poderem sanar todas as dúvidas. Já informam que visitantes são sempre bem-vindos e que todos os domingos às 09h00 da manhã as reuniões ocorrem em seu salão Sacramental, convidando a todos que tem fé em Jesus Cristo a participarem.

Para marcarem a visita podem chamar os missionários pelo WhatsApp 83 9135-5996