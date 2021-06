AGORA AO VIVO MANHÃ DE NOTÍCIAS COM MICHELE MARQUES

No sítio Angelina, zona rural do município de Belém, região metropolitana de Guarabira, um jovem de apenas 23 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica. O incidente aconteceu enquanto ele mexia em uma chocadeira, em sua residência no final da tarde desta segunda-feira (07).

A vítima foi identificada como Antônio Daniel, que após receber a descarga elétrica foi socorrido por familiares (seu irmão e um tio) sendo levado ao hospital Distrital de Belém. Lamentavelmente não resistiu e faleceu.