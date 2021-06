Curso de Avaliação e Perícia Mercadológica de Imóveis tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Curso de Avaliação e Perícia Mercadológica de Imóveis que será ministrado pelo professor João Diniz Marcello nos períodos de 23 a 25 e 26 a 28 do mês de agosto, respectivamente, nos auditórios do Sesc e do Hotel Garden, nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, em horários alternativos, nos turnos da tarde e noite.

O número de alunos por turma é limitado e o investimento terá 50% de desconto para corretores adimplentes com o Creci-PB, estagiários e estudantes de TTI e Gestão Imobiliária. As inscrições podem ser feitas na sede do Órgão e nas Delegacias de Campina Grande, Patos e Cajazeiras, onde maiores informações são oportunizadas através dos números 2107-0406 (JP), 3321-6969 e 2107-0404(CG), 3421-2924 (Patos) e 3531-2329 (Cajazeiras).

Promovido por João Diniz Marcello, o curso, que conta com carga horária de 24h, apoio institucional do Creci-PB, Sindimóveis-PB e do Sesc. Ao final, os concluintes aprovados receberão certificado e os corretores de imóveis serão,assim, legitimados a se cadastrarem no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários (CNAI), restando habilitados a emitir parecer técnico de avaliação mercadológica, que é o documento resultante da atividade de avaliação imobiliária, que permite a juízes nomearem corretores de imóveis peritos judiciais e auxiliá-los nas ações judiciais que envolvam bens imóveis.

Autoridade no assunto

Considerado em todo o País uma das maiores autoridades sobre o assunto, João Diniz Marcello é, além de corretor de imóveis, consultor imobiliário, perito avaliador judicial, especialista em Avaliação Imobiliária pela UFRGS e IBAPE do Rio Grande do Sul, engenheiro geólogo, professor da Unimóveis-RS, ministrante de Cursos de Avaliações de Imóveis e afiliado ao ICREA –International Consortium of Real Estate Associations.

Assessoria