Sem manutenção, cemitério de cidade do Cariri não tem mais onde enterrar seus mortos e valas estão sendo abertas nas avenidas

Cerca de 20 artistas de Guarabira, dos mais diversos estilos musicais, estarão realizando um show virtual nessa quinta-feira (10), em homenagem ao Dia dos Namorados. Serão apresentações separadas e de acordo com os protocolos sanitários, transmitidas num único evento temático com grandes sucessos da música romântica.

A “Live Love”, como vem sendo chamada, será realizada no palco do Teatro Municipal Geraldo Alverga, com portas fechadas e sem acesso do público. A equipe de produção está montando uma estrutura cenográfica que lembra os tradicionais parques de diversão e as difusoras que transmitiam mensagens aos apaixonados.

A Live Love é uma realização da Prefeitura Municipal de Guarabira, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, com todo o aparato técnico da Coordenadoria de Comunicação (Codecom) e Coordenadoria de Eventos do município. Será um show reunindo diversas vozes e instrumentistas do município, com cerca de 20 artistas no total.

A Secretaria de Cultura informou que a Live Love segue o mesmo padrão técnico e diversificado das outras lives que vêm sendo realizadas desde o mês de janeiro, sempre trazendo nomes da música guarabirense em datas comemorativas. Desde a Live Luz, passando pela Live Folia, a Live Mulher, Live Cristo e a Live Mãe, cerca de 80 artistas já passaram pelo palco do Teatro Municipal Geraldo Alverga, em eventos que têm alcançado grande pico de audiência nas redes sociais.

Na programação, estarão presentes os seguintes artistas: Clara Beatriz, Binho do Prado, Ranna Andrade, Dinarte Alves, Aniery Sousa, Coninha, Amós Arcanjo, Maria Almeida, Tchero Gomes, Cleyd Santos, Camaleoa, Marinaldo Silva, Ana Maia, Altomir Nascimento e Maria Clara. A banda será formada por Nildo Manga (Teclado e Coordenação Musical); Samuel Bass (Contrabaixo); Neto Batera (Bateria); Silvano Neri (Guitarra); e Adriano do Sax (Saxofone).

A Live Love será transmitida a partir das 7 da noite dessa quinta-feira (06 de junho), nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Guarabira (facebook e youtube).

SERVIÇO

Live Love – Canções para os Namorados

Data: 10 de Junho (quinta-feira)

Hora: 19:00

Transmissão: Facebook e Youtube

(Prefeitura Municipal de Guarabira)

Assessoria