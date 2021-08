Saúde distribui mais de 77 mil doses para imunizar a população adulta da Paraíba contra covid-19

O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, foi internado na tarde de dessa sexta-feira (6) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações da Covid-19, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do portal ‘O Dia’.

Ainda de acordo com a reportagem, o marido de Glória Menezes está intubado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital e vai precisar fazer hemodiálise. Sua mulher, a atriz Glória Menezes, de 86 anos, também está internada. O estado de saúde dela é menos grave e ela está recebendo atendimento médico em um quarto particular.

istoe