Conselheiros são empossados e nova diretoria do Creci-PB é eleita

Uma sessão plenária especial virtual, conduzida inicialmente pelo advogado e representante do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, José Edísio Souto, marcou a posse e diplomação formal dos conselheiros efetivos, além da eleição formal da diretoria, do Conselho Fiscal e dos representantes do Creci-PB junto ao Cofeci no triênio 2022/2024.

Após a prestação de juramento, os 27 conselheiros efetivos participantes foram diplomados e empossados formalmente, para exercerem seus mandatos a partir do dia 1º de janeiro de 2022 e até 31 de dezembro de 2024. Em seguida, a palavra foi passada ao presidente Rômulo Soares de Lima, para abrir e proceder a eleição do novo presidente e demais membros da Diretoria, titulares e suplentes do Conselho Fiscal e Conselheiros representantes junto ao Cofeci.

Em seguida, apenas o conselheiro Ubirajara Marques de Almeida Lima Júnior se manifestou quanto à pergunta feita em alto e bom som, acerca de candidatura a presidente, sendo aclamado e indagado sobre a serem indicados para a compor a diretoria, o Conselho Fiscal e conselheiros representantes junto ao Cofeci, respondeu:

1º vice-presidente/Lamarck Leitão Batista, 2º vice-presidente/José Garibaldi Porto Junior, 1º diretor-secretário/ Glauco Antônio de Azevedo Morais, 2º diretor-secretário/ Josemar Nóbrega de Moraes, 1º diretor tesoureiro/Flávio Costa Gameiro e 2ª diretora-tesoureira Carla Waldeck Queiroz Alexandre Bezerra Cavalcanti.

Já o Conselho Fiscal será composto por Jair Alves Duarte, Rui Lins Falcão e Augusto José de Seixas Junior (titulares) e Alexandre Antônio Bezerra de Medeiros, Geison Geraldo de Araújo e Marcos Rodrigues (suplentes).

Os representantes junto ao Cofeci serão Rômulo Soares de Lima e Fabiano Barros Cabral (titulares) e Edson Medeiros do Nascimento e Francisco de Assis Cordeiro (suplentes). A eleição de todos se deu por aclamação.

Agradecimento e compromisso

Depois, o presidente eleito Ubirajara Marques de Lima expressou a gratidão pela confiança que lhe foi depositada e assegurou que buscará, junto à diretoria e conselheiros não apenas corresponder, mas superar as expectativas, dando continuidade ao que já foi feito e lutando por fazer mais, para sempre engrandecer a nossa categoria e o Creci-PB.

“Não tenho dúvidas de que alcançaremos esses objetivos, com espírito de equipe, disposição de trabalho e a valiosa contribuição de cada um de vocês”, afirmou, dizendo-se amadurecido pela experiência acumulada como presidente do Sindicato de Corretores de Imóveis da Paraíba e como conselheiro federal.

Por fim, o atual presidente Rômulo Soares devolveu a presidência dos trabalhos ao advogado e representante do Cofeci, José Edísio Souto, que, em nome do presidente João Teodoro, parabenizou a todos e os declarou eleitos e empossados, informou que a posse efetiva se dará no dia 1 de Janeiro de 2022 mediante simples assinatura do Termo de Posse em ato a ser organizado pelo Creci-PB e declarou encerrada a Sessão, realizada no último dia 22.

Assessoria Creci-PB