Libertadores: Gabriel brilha e Flamengo abre vantagem sobre Olimpia

O Flamengo abriu uma confortável vantagem sobre o Olimpia (Paraguai) no confronto pelas quartas de final da Libertadores. Nesta quarta-feira (11), o Rubro-Negro superou os paraguaios por 4 a 1 no estádio Manuel Ferreira, em Assunção (Paraguai), no jogo de ida do duelo.

Os cariocas se classificam à semifinal mesmo se perderem por 3 a 0 ou qualquer placar por dois gols de diferença. Caso o Olimpia repita o 4 a 1 na partida de volta, na próxima quarta-feira (18), no Mané Garrincha, em Brasília, o confronto será decidido nos pênaltis. O time do Paraguai avança no tempo normal se vencer por quatro gols de diferença ou por três gols de saldo a partir de 5 a 3.

Não demorou para o Flamengo sair na frente. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique foi lançado pelo também atacante Gabriel, invadiu a área pela esquerda e rolou para o meia Giorgian de Arrascaeta, livre, finalizar nas redes do Olimpia.

Nos acréscimos, Arrascaeta foi derrubado na área após receber do meia Éverton Ribeiro, mas, a princípio, nada foi marcado. Na sequência do lance, o lateral Filipe Luís cometeu uma falta por trás no meia Ramón Sosa e recebeu o segundo amarelo. O árbitro, porém, reviu a jogada no vídeo, assinalou pênalti em Arrascaeta e, por consequência, anulou a expulsão de Filipe Luís. Gabriel converteu a penalidade, aumentando a vantagem rubro-negra. Pouco depois, o lateral Mauricio Isla perdeu uma disputa com Sosa na área e a bola sobrou para o lateral Ivan Torres descontar para os anfitriões.

Na etapa final, logo aos seis minutos, Bruno Henrique pegou mal na bola ao tentar um chute cruzado da entrada da área pela esquerda, mas Gabriel apareceu no caminho para concluir, marcando o terceiro do Flamengo. Os cariocas seguiram com o jogo sob controle, acumulando chances de ampliar a fatura. Aos 45, Gabriel foi lançado na área pela direita e, na saída do goleiro, abriu na esquerda para o atacante Vitinho dar números finais à partida.

Antes do jogo de volta, o Flamengo tem o Campeonato Brasileiro pela frente. No domingo (15), às 16h (horário de Brasília), o Rubro-Negro recebe o Sport no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 16ª rodada da competição.

Susto

Aos 31 do primeiro tempo, em uma disputa de bola com Arrascaeta, o lateral do Olimpia, Victor Salazar, foi atingido no rosto e precisou sair de campo de ambulância. O clube paraguaio ainda não divulgou informações sobre o estado de saúde do jogador, que precisou ser substituído por Sergio Otálvaro.

agenciabrasil