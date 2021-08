Veja 8 posições sexuais que facilitam orgasmos intensos e prazerosos

Thieny Molthini Comemore o Dia do Orgasmo tendo um! Veja quais posições sexuais podem ajudar

Neste sábado (31) comemora-se o Dia do Orgasmo, e tem maneira melhor de comemorar do que sentir um? Estima-se que existem 7 tipos de orgasmo e diversas formas de chegar a eles , desde posições sexuais até masturbação.

Além disso, o orgasmo pode trazer muitos benefícios para o corpo . No entanto, infelizmente, é comum que muitas mulheres não cheguem lá com tanta facilidade. O kama sutra dispõe de posições sexuais que são capazes de ajudar com isso. Pensando nisso, o iG Delas selecionou 8 posições sexuais para se ter mais orgasmos e dá dicas do que fazer para torná-los mais intensos.

1- Cowgirl

Renato Munhoz (Arte iG) Na Cowgirl, quem está por cima dita o ritmo e a profundidade

Pessoas que gostam de ser penetradas adoram a posição Cowgirl, já que é ela quem comanda o sexo. É possível controlar como a penetração ocorre, desde velocidade até profundidade, e oferecer carícias em quem está penetrando. Mesmo assim, existem mulheres que não curtem ficar por cima. Se esse é o seu caso, confira essas dicas para “sentar” e aproveitar a posição.

O segredo para alcançar o orgasmo está na curvatura do corpo na hora H. Ao se curvar para frente ou para trás, é possível que o pênis estimule o ponto G, o que intensifica o prazer e pode propiciar o orgasmo mais facilmente.

Ao se curvar mais para frente, também é possível estimular o clitóris na pele do parceiro. Vibradores também são uma ótima opção, mas o parceiro ou a mulher podem estimulá-lo durante o sexo. Para te ajudar ainda mais, confira essas 10 dicas para testar e chegar ao orgasmo sem precisar de um vibrador .

2- T invertido

Renato Munhoz (Arte iG) Ao levantar as pernas, os músculos da vagina se contraem e facilitam o acesso ao ponto G

A posição T Invertido pode parecer difícil, mas ela tem uma particularidade que aumenta as chances de ter um orgasmo, o que compensa o esforço! Nela, a mulher se deita de barriga para cima e coloca as pernas para o alto. Ao levantar as pernas, os músculos da vagina são contraídos, fazendo com que o acesso ao ponto G fique facilitado.

Quer melhorar ainda mais as chances? Mude para a variação Máquina de Fliperama, posição em que uma das pernas vai parar no ombro do parceiro. Esta posição torna mais fácil que a mulher se masturbe durante a penetração, o que pode intensificar o prazer. Tanto o T Invertido e a Máquina de Fliperama estão na lista com as melhores posições sexuais para testar em móveis.

3- De quatro

Renato Munhoz (Arte iG) A posição de quatro é uma das que mais oferecem orgasmos intensos

A posição de quatro é uma das que mais proporciona orgasmos intensos e prazerosos. O principal motivo para isso é que o ponto G pode ser estimulado de diversas maneiras, dependendo da profundidade da penetração. Além disso, o clitóris pode ser massageado com os dedos ou um vibrador.

5- Missionário

Renato Munhoz/Arte iG A posição Missionário pode ser mais apimentada com apenas uma almofada

Acha a posição meio “feijão com arroz”? Saiba que ela pode se tornar poderosa. Ao conseguir se posicionar em um ângulo mais alto, a penetração fica mais profunda e facilita o acesso ao ponto A, que fica alguns centímetros acima do ponto G. Para isso, basta colocar uma almofada debaixo do quadril. Esta versão da posição facilita ainda a masturbação e o estímulo clitoriano. Esses fatores combinados atraem orgasmos intensos.

6- Sexo anal

Renato Munhoz (Arte iG) Posição de ladinho é uma das ideais para quem quer começar a fazer sexo anal

O sexo anal pode ser muito prazeroso para muitas mulheres. Por ser uma região mais apertada, o ânus provoca diversas sensações tanto em quem está penetrando como em quem está sendo penetrado.

Existem três posições sexuais que podem ajudar iniciantes a praticar sexo anal sem dor: de ladinho, em que a pessoa penetrada dita o ritmo; de ladinho com as pernas abertas, porque dá fácil acesso ao clitóris; e com os joelhos para cima, que relaxa a região e pode melhorar a penetração.

Além disso, estimular bem o clitóris para manter a excitação, usar vibradores e usar os dedos antes da introdução do pênis ou sex toy podem fazer com que se alcance o orgasmo mais facilmente.

7- De pé

Renato Munhoz (Arte iG) As posições em pé são ótimas para apimentar a relação e experimentar outros cômodos

Os ângulos das posições em pé tornam o acesso ao ponto G mais fácil pela penetração. Além disso, se o casal estiver de frente, é possível acariciar algumas zonas erógenas e apostar nos beijos. Essa posição também ajuda a explorar outros cômodos da casa, como chuveiro e até cozinha, o que pode apimentar ainda mais a relação.

8- De costas

Renato Munhoz (Arte iG) Sexo de costas é chance para explorar fetiches e pompoarismo

Ao ser penetrada por trás, mantenha as pernas próximas uma da outra para apertar os músculos vaginais. Quem for penetrar deve abrir um pouco as pernas do lado de fora dos da que está recebendo a penetração. Para garantir mais estímulos, quem está em cima deve apertar as pernas na hora de penetrar, pressionando ainda mais a região.

Outra dica de ouro é usar o pompoarismo para ter mais prazer no sexo vaginal ou anal . Para isso, basta fazer movimentos de contração com os músculos do assoalho pélvico. Isso vai apertar ainda mais a área e também estimular a região clitoriana.

De costas também é uma das posições sexuais mais propícias para a realização de fetiches, o que também pode ajudar a chegar no orgasmo.

delas.ig