Irmãos são mortos a tiros dentro da casa do pai na Paraíba

Dois irmãos foram assassinados a tiros, na noite dessa quarta-feira (11), no município de Alhandra, no Litoral Sul da Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu dentro da residência do pai das vítimas, no sítio José Gomes, por volta de 20h.

Segundo o delegado Luciano Mendonça, os jovens eram acusados de crimes de assalto em outra região da cidade. Um áudio compartilhado pelas redes sociais denunciava a relação de Rizonaldo Barros Genuíno, 18 anos, e de Rivaldo Barros Genuíno, 17 anos, com os furtos, conforme parentes das vítimas apresentaram à polícia.

