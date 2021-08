COMBATE AO CORONAVÍRUS: Prefeitura de Araçagi aplica mais de 600 doses nas pessoas com 25 anos ou mais

Foi-se o tempo em que a definição do valor justo de um imóvel numa transação de compra e venda se dava na base do “achismo”. Hoje, isso passa obrigatoriamente pela avaliação de um corretor de imóveis perito avaliador, detentor de olhar profissional e técnico, capaz de atribuir um preço, fundamentado em diferentes critérios e procedimentos específicos.

Aos profissionais que ainda não despertaram para essa realidade e para esse rentável nicho de mercado, o Creci-PB está proporcionando àqueles adimplentes com o Órgão, bem como a estagiários e estudantes de TTI e Gestão Imobiliária, desconto de 50% no Curso de Avaliação e Perícia Mercadológica de Imóveis, que será ministrado pelo professor João Diniz Marcello.

O investimento no curso é de R$ 600,00, mas com o desconto de 50% fica por R$ 300,00 à vista (dinheiro, cheque ou no cartão de débito) ou R$ 350,00 no cartão de crédito em até 3x. Para os demais profissionais, o investimento no curso é de R$ 600,00 à vista ou R$ 700,00 em até 3x no cartão de crédito.

Número limitado de vagas

Com número de alunos por turma limitado, o Curso, que conta com apoio institucional do Sistema Cofeci-Creci, Creci-PB, Sindimóveis-PB e Sesc, ocorrerá nos próximos dias 23 a 25 de agosto, no auditório do Sesc João Pessoa e 26 a 28, no auditório do Hotel Garden em Campina Grande, sempre nos turnos da tarde e noite, tem carga horária de 24h.

Os concluintes aprovados receberão certificado e os corretores de imóveis serão, assim, legitimados a se cadastrarem no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários (CNAI).

De tão importante e criteriosa que é, essa avaliação mercadológica chega a ser utilizada em âmbito judicial, em inventários, heranças, divisão de bens em divórcios e separações, dissolução de sociedades, seguros, hipotecas e análise de patrimônio de pessoas físicas e jurídicas.

Inscrições e informações

As inscrições podem ser feitas na Sede, em João Pessoa e Delegacias do Conselho em Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Maiores informações podem ser obtidas pelos números 2107-0406 (JP), 3321-6969 e 2107-0404 (CG), 3421-2924 (Patos) e 3531-2329 (Cajazeiras).

Assessoria Creci-PB