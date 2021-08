Paraíba distribui mais 99.460 doses de vacinas contra covid-19 neste domingo

ASecretaria de Estado da Saúde (SES) realiza a distribuição de mais 99.460 doses da vacina contra a covid-19 neste domingo (15). Os imunizantes foram recepcionados neste sábado (14) e serão levados a 221 municípios paraibanos que ainda não concluíram a oferta da primeira dose (D1). As doses serão utilizadas para dar continuidade à vacinação da população a partir de 18 anos, obedecendo a ordem decrescente de idade.

De acordo com a nota técnica publicada pela SES, são 74.880 doses da vacina Pfizer/Comirnaty e 24.580 da Butantan/Sinovac. Esta é a 39ª Pauta de Distribuição, e todas as vacinas desta pauta serão destinadas à abertura do protocolo vacinal (D1) da população preconizada. A pauta ainda prevê 19.720 doses da vacina Butantan/Sinovac que permanecerão na rede de frio estadual aguardando o momento da oferta da segunda dose (D2).

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, enfatiza que a população deve permanecer atenta em relação aos cuidados de prevenção contra a covid-19, mesmo após a vacinação. “É preciso lembrar que as vacinas possuem um tempo de resposta para a imunidade. Há pelo menos 1,3 milhões de paraibanos que ainda não completaram o esquema vacinal contra covid-19 e outros 1,8 milhões que não receberam nenhuma dose. Por isso, após vacinada, a população deve continuar com o uso de máscaras, a higiene regular das mãos e não aglomerar”, reforça, lembrando que pouco mais de 20% da população do estado recebeu as duas doses ou imunizante de dose única.

A Paraíba já distribuiu, até este sábado (14), um total de 3.382.275 doses de vacina aos municípios. O envio dos imunizantes acontece em até 24h após o seu recebimento, mesmo aos finais de semana. A SES reforça o compromisso de levar as vacinas a todas as localidades do estado, de maneira equitativa e proporcional à população.

