Polícia Militar recupera 5 motos roubadas na região de Queimadas

De acordo com informações, o homem teria deixado a menina no Hospital Regional de Cajazeiras e teria fugido. Ana Laura Tavares Bandeira tinha hematomas pelo corpo, o que chamou a atenção da equipe médica, acionando assim a Polícia Militar.

Já a mãe desmentiu a história, e informou que o homem estava no quintal com a criança, quando entrou na casa e disse que a menina estava no colo dele e caiu, batendo a cabeça no chão.