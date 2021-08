Vinte sete botijões de gás são furtados de depósito, em Pirpirituba

Um principio de incêndio causou susto nas pessoas que estavam na praça de alimentação do Shopping Cidade Luz, na cidade de Guarabira, na tarde deste domingo (15). O incidente foi registrado por volta das 16:30h no restaurante Oyshi. De acordo com as informações repassadas por Marconildo, proprietário do estabelecimento, o incêndio foi provocado por uma funcionária, que em um momento de distração acabou provocando as chamas e se ferindo.

Marconildo contou que ela é acostumada a fazer o mesmo procedimento, mas que por um momento de distração o pior aconteceu. “Ela botou fogo na bucha que fica no richô e jogou o álcool. quando o procedimento é o inverso. A sorte é que tinha pouco álcool na garrafa e ela estava sozinha na cozinha, pois geralmente ficam cerca de 4 ou 5 funcionários”. Disse Marconildo.

Nós conversamos também com o empresário Marcos, da Top Designer, que estava no momento do acidente. Ele nos contou que se surpreendeu com as chamas que estavam no corpo da mulher. “Imediatamente eu tirei a minha camisa e fui apagar as chamas que estavam no corpo dela”.

As chamas foram controladas e ninguém além da funcionária se feriu. O empresário Marconildo disse que está dando assistência à funcionária e se recuperando do susto. Ele disse que antes desse ocorrido, um de seus clientes se sentiu mal. Estava sentindo fortes dores no peito e foi socorrido.