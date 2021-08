Em flagrante: PM apreende suspeita de participar de assassinato de comerciante na orla de João Pessoa

A Polícia Militar apreendeu em flagrante uma adolescente de 16 anos que teria participado do assassinato do comerciante Rafael Cirilo de Albuquerque, de 39 anos, ocorrido na tarde desta segunda-feira (16), dentro do bar da vítima, na orla de Tambaú, em João Pessoa. A jovem teve a fuga interceptada pelas equipes do Batalhão Especializado em Apoio ao Turista (BEPTur) e estava com uma bolsa, levando a arma que teria sido usada no crime.

A suspeita teria chegado antes ao local para conferir que a vítima estava mesmo lá e em seguida chegou o autor dos disparos. Na fuga, ela ficou responsável por levar o revólver, que foi apreendido pela PM ainda com as munições deflagradas (usadas contra a vítima). A apreensão dela foi fundamental para identificar o autor dos tiros, que teria sido reconhecido também por imagens de circuito interno de segurança. Ele segue sendo procurado. O caso foi repassado para a Polícia Civil.

A adolescente foi encaminhada com a arma para a Central de Polícia.

Secom Paraíba