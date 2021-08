Sábado à noite tem forró no restaurante Sabor da Terra

Até a manhã desta quinta-feira (19), a Paraíba aplicou 3.059.795 doses da vacina contra a Covid-19. Desse total, 2.187.540 de pessoas tomaram a primeira dose, 810.185 a segunda e 62.070 a dose única do imunizante. A meta é alcançar 2.981.502 de pessoas, referente à população acima de 18 anos.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 começou em 19 de janeiro e até o momento a Paraíba já distribuiu um total de 3.516.835 doses de vacina aos municípios. Para o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, este é um marco importante porque significa que o estado está dando celeridade ao processo de imunização e o resultado é a queda no número de internação e óbitos.

Geraldo Medeiros reforça ainda a importância de completar o esquema vacinal de duas doses. “É importante lembrar que as pessoas precisam procurar os pontos de vacinação para tomar a segunda dose quando estiver no tempo oportuno do intervalo das doses. A imunização só será completa se o cidadão completar o esquema vacinal de duas doses. Só quem não precisa tomar são aquelas pessoas que receberam o imunizante de dose única”, pontua.

Sobre próximas remessas de vacina por parte do Ministério da Saúde, o secretário afirma que o estado espera receber, nos próximos dias, mais 63.180 doses da Pfizer, para a aplicação da D1, e 85.000 da Sinovac/Butantan que serão destinadas para D1 e D2. Geraldo Medeiros alerta que, mesmo com a vacinação avançando e os números caindo, é necessário manter os cuidados, como o uso contínuo de máscaras, higienização das mãos e evitar aglomerações para que o vírus não se propague.

