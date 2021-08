Condenado a quase 250 anos de prisão por tráfico internacional e interestadual de drogas é preso na PB

Um homem foi preso nesta terça-feira (17), na cidade de Pocinhos, na Paraíba, suspeito de estuprar as netas de 8 e 6 anos no Rio de Janeiro. O estuprador fugiu do Rio de Janeiro, vindo se esconder na cidade de Pocinhos.

Na ação de ontem, quando houve a prisão do suspeito, estavam presentes as equipes da 56ª DP (RJ) e equipes do GTE (Grupo Tático Especial) de Delegacia Seccional de Esperança. que cobre a área de Pocinhos.

Em depoimento, o tio da menina e filho do suspeito também relatou ter sido abusado quando criança. “Com a colheita dos termos de declarações dos pais da criança, de um tio paterno, que relatara também ter sido vítima do próprio pai, inclusive mencionando em detalhes o modo que ocorreram os abusos, além da Ata de Depoimento Especial da criança, a Autoridade Policial Titular, delegada Bárbara Lomba, instaurou o devido Inquérito Policial, e representou pela prisão do suspeito”, disse a delegada.

“Em posse do Mandado e realizando intenso trabalho de investigação e inteligência, os policiais da Unidade conseguiram identificar o local onde estava homiziado o autor dos fatos, que logo após tomar ciência de que havia investigações em seu desfavor fugiu para o Estado da Paraíba, acreditando que naquele local conseguiria se ver livre do rigor da Lei”, completou.

A ação foi exitosa e demonstra a importância da colaboração entre as Polícias para a resolução de casos como este. “O suspeito fugiu para o interior da Paraíba pensando que aqui não seria localizado, mas temos uma investigação efetiva e estamos dispostos a colaborar com os colegas de outros Estados para retirar da sociedade esses criminosos”, concluiu o delegado seccional de Esperança, Cristiano Santana.

clickpb