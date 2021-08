ELEIÇÕES 2022: Gerson do Gesso anuncia adesão e Camila passa a contar com apoio de 9 parlamentares

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) recebeu mais uma adesão ao seu projeto político de reeleição na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). Nesta sexta-feira (20), o vereador de Guarabira, Gérson do Gesso, anunciou o apoio a parlamentar, destacando sua atuação e defesa pelo município e pela região do Brejo. Nos últimos dias, Camila recebeu o apoio de três vereadores da Casa Osório de Aquino.

“É muito bom saber que nosso trabalho tem ganhado o reconhecimento de todos e principalmente dos nossos vereadores em Guarabira. Recebo com muita alegria o apoio de Gérson, de Zé do Empenho e Marcelo, além dos demais que já estavam comigo nessa caminhada. Nosso propósito é o de trabalhar por Guarabira, pelo Brejo e por toda a nossa Paraíba para que tenhamos dias melhores e um estado mais desenvolvido com oportunidade de trabalho para todos”, disse a deputada.

Além de Gérson do Gesso (PDT) que tem quatro mandatos na Casa Osório de Aquino, também anunciaram adesão, nos últimos dias, ao projeto da deputada Camila Toscano os vereadores Zé do Empenho (PDT), que é ex-vice-prefeito de Guarabira, e o ex-presidente da Câmara Municipal, Marcelo Bandeira (PDT).

Atualmente, dos 15 vereadores da Câmara Municipal de Guarabira, nove apoiam a reeleição de Camila Toscano. Entre os apoiadores estão: Wilson Filho, Raimundo Macedo, Junior Ferreira, Tiago do Mutirão, Jussara Maria, Isaura Barbosa, Marcelo Bandeira, Zé do Empenho e Gérson do Gesso.