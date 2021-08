Policiais militares do 14° BPM, com sede na cidade de Sousa, recebem honraria máxima

Tem início neste domingo (8), no Brasil, a Semana Nacional da Família, que neste ano está em sintonia com o Ano Família Amoris Laetitia, convocado pelo Papa Francisco. A proposta é testemunhar a “A alegria do amor na família”, como afirma o tema da semana. Desse modo, a Catedral da Luz, em Guarabira, elaborou uma programação especial para celebrar a temática: iniciando com a celebração da Santa Missa, às 8h30, presidida pelo Bispo Diocesano Dom Aldemiro. Para marcar a abertura da Semana da Família, a Paróquia Nossa Senhora da Luz também fará, às 12h, doações de refeições para comunidades carentes da cidade. O dia termina com a Santa Missa, às 19h.

A programação continua de segunda (9) até sexta-feira (13), com Missas às 19h, seguidas de atividades preparadas pela Pastoral Familiar, sempre às 20h. A missa de encerramento será no sábado (14), às 19h, no Bairro do Juá.

Confira a programação completa abaixo:

Domingo (08/08) – Dia dos Pais

08h30 – (Abertura) Santa Missa | Presidida pelo Bispo Diocesano Dom Aldemiro

12h – Doação de refeições para comunidades carentes

19h – Santa Missa

Segunda (09/08)

19h – Santa Missa

20h – Louvor das Famílias

Terça (10/08)

19h – Santa Missa

20h – Terço em Família

Quarta (11/08)

19h – Santa Missa

20h – Palestra | Tema: Alegria do amor na família

Quinta (12/08)

19h – Santa Missa

20h – Hora Santa pelas Famílias

Sexta (13/08)

19h – Santa Missa

20h – Via Sacra da Família

Sábado (14/08)

19h – Santa Missa | Encerramento da festa da Sagrada Família no Bairro do Juá

A Semana Nacional da Família é promovida pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF) e Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Teve início em 1992 e é realizada sempre na segunda semana de agosto, mês vocacional, começando no Dia dos Pais e o domingo em que a Igreja no país celebra a vocação matrimonial.

catedraldaluz