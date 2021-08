Prefeita de Araçagi-PB se reúne com profissionais da educação nesta sexta-feira (27)

ASecretaria de Estado da Saúde (SES) realiza, nesta sexta-feira (27), a distribuição de 57.880 novas doses de vacina contra a covid-19 para os municípios paraibanos. Esta é a 43ª Pauta de Distribuição, na qual serão enviadas 14.040 do imunizante da Pfizer/Comirnaty e 43.840 doses da vacina Butantan/ Sinovac, todas destinadas para a primeira dose (D1).

O estado já conta com mais de 90% da população acima de 30 anos vacinada com pelo menos uma dose, ou dose única, contra o novo coronavírus. O secretário de Saúde do estado, Geraldo Medeiros, destaca que a campanha de vacinação precisa seguir de forma contínua e o acesso aos imunizantes deve ser garantido pelos gestores de cada município.

“A SES mantém um sistema robusto para a distribuição célere das doses de vacina para os municípios, feito em até 24h após a chegada dos imunizantes, para cobrir toda a população acima de 18 anos, que é o público alvo da campanha”, ressalta.

Até a 42ª remessa, o Estado já tinha enviado proporcionalmente 87,4% das doses para a população alvo. A SES enfatiza que as doses da campanha contra a covid-19 são destinadas à população acima de 18 anos e que os municípios devem fazer a busca ativa destas pessoas, conforme acordado em resolução CIB. Os municípios podem ainda ofertar os imunizantes para os adolescentes de 12 a 17 anos, apenas em caso de comorbidade, portadores de deficiência e os privados de liberdade.

Confira aqui o Informe Técnico

paraiba.pb.gov