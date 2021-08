Prefeitura de Araçagi realizou a II Formação para Professores e Coordenadores Escolares

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (16/08), na sede da Prefeitura de Guarabira, o prefeito Marcus Diogo empossou o novo secretário de Administração e Recursos Humanos para compor sua equipe de gestão. O servidor Dayvid Carneiro passa a assumir a referida pasta antes ocupada por Aguiberto Lira.

O momento solene contou com a presença do chefe de gabinete Robério Arnaud, dos secretários Cláudio Melo (Finanças), Verônica Diogo (Planejamento), Gilberto Machado (STTRANS), Douglas Nóbrega (Ouvidoria), Débora Natinelli (Licitação), do vereador Junior Ferreira além de demais coordenadores e assessores do Executivo Municipal. Todos prestigiaram este importante ato, uma vez que Dayvid é servidor concursado que, por muitos anos, atuava como assessor da chefia de gabinete durante as duas gestões do ex-prefeito Zenóbio Toscano e já assumiu interinamente secretarias como o Gabinete do Prefeito e Planejamento.

guarabira.pb