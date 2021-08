Creci-PB faz doação de 150 Kg de alimentos à Casa da Vovozinha

A União Espírita Deus, Amor e Caridade (Casa da Vovozinha), recebeu na manhã desta sexta-feira (27) do Creci-PB, 150 quilos de alimentos não perecíveis, arrecadados mediante inscrições por corretores de imóveis, para Curso gratuito promovido pelo Órgão em João Pessoa, através do programa de educação continuada Educacreci, voltado à capacitação e qualificação da categoria.

O presidente do Conselho, Rômulo Soares, destacou que, apesar de o Órgão ter como atividades-fim a fiscalização e registro profissionais, dedica especial atenção a iniciativas voltadas à cunho social, que contemplam instituições filantrópicas de todo o estado, não só com gêneros alimentícios, mas fraldas e suplementos alimentares.

O diretor-adjunto de ação social Augusto Seixas, se mostrou gratificado por, servir, como instrumento de Deus, no sentido de contribuir com o Creci-PB, para ajudar ao próximo, inclusive colegas corretores de imóveis e irmãos em Cristo, que se estiveram em estado de necessidade no auge da pandemia da Covid-19.

“Sensíveis às dificuldades enfrentadas nesse momento de crise econômica que assola o país, daremos continuidade a entregas como essa, às 15h da próxima segunda-feira, na Instituição Casa de Passagem Vaso Novo, em Campina Grande e às 11h do dia seguinte, na Fazenda Esperança, em Patos”, afirmou, acompanhado que esteve do coordenador de fiscalização Hermano Azevedo.

Intensificação de campanha

Ele acrescentou que no próximo mês de setembro, será intensificada a campanha de arrecadação (com destaque para um dia específico) cujos donativos poderão ser entregues na Sede do Creci-PB, em João Pessoa ou nas Delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras, bem como em postos de drive-thru, em locais a serem divulgados.

A colaboradora da Casa da Vovozinha, Maria Lúcia Braga de Oliveira, agradeceu, sensibilizada, a doação que será destinada às gestantes e vovós carentes, lembrando que destas últimas, ainda dependem filhos e netos.

Servir como lema

“A alimentação está muito escassa, o que torna essas feirinhas básicas que entregamos, ainda mais importantes. Nosso lema é servir. Segundo o Evangelho de Jesus, fora da caridade não há salvação”, declarou. Estiveram presentes na ocasião os também colaboradores e corretores de imóveis Carlos Antônio e Eliane Porto.

A Instituição completou, no último dia 13 de agosto, 90 anos de existência, marcados por valiosa ajuda ao próximo, sobretudo aos idosos, disponibilização de calor humano e alimentos para o corpo e espírito. Hoje sem apoio do Poder Público, sobrevive de doações, muitas delas solicitadas “de porta em porta” por cerca de 10 voluntários.

Quem quiser contribuir, pode se dirigir à Rua Índio Piragibe, 182, no bairro do Centro, em João Pessoa, ligar para o 3221-8000. Os dados bancários são : Caixa Econômica Federal, agência 0037, OP 013, c/c 912-216-0. O CNPJ 09.143.991/0001-36 é a chave do PIX.

Assessoria Creci-PB