Tem vontade de fazer sexo a três? Veja 3 dicas para a primeira vez

Atrair o mesmo perfil de homem é muito mais comum do que parece. Não se preocupe, isso acontece com frequência! Quando vão ao encontro de novos parceiros, algumas mulheres se deparam com alguém que têm características semelhantes aos ex-companheiros e, por algum motivo, começam a pensar que há algo errado com ela. Essa semelhança na personalidade do atual parceiro com os outros homens do seu passado muitas vezes pode causar uma decepção amorosa, já que ela sabe exatamente como ele age, pensa e fala.

Mas você já parou para pensar por que está atraindo o homem errado? Talvez algo dentro de você a está impedindo de conhecer alguém legal e que atenda suas expectativas para manter um relacionamento duradouro. Muitas mulheres decididas, fortes e que sabem o que querem também podem acabar iludidas pela ideia de “homem perfeito”. É só mudar o olhar e começar a enxergar o que você realmente espera de alguém e o que quer para sua vida.

Outra razão para que isso aconteça é uma afirmação feita por Freud (psicanalista austríaco), que batizou esse tipo de comportamento como a “teoria da repetição”, em que você, inconscientemente, procura as mesmas características de relacionamentos passados que a desapontaram e que te faz acreditar que dessa vez será diferente e você terá o poder de mudar a mente dessa pessoa. É como um desafio pessoal de conquista.

Veja algumas dicas de como sair desse círculo vicioso de personalidades masculinas idênticas e como encontrar alguém que te deixe feliz e que a faça renovar suas esperanças no amor:

Atraímos pessoas semelhantes a nós mesmos

Todo mundo tem suas ideias, opiniões, crenças e interesses próprios, por isso cada pessoa é única. O que isso significa? Significa que sempre esperamos encontrar alguém com essas mesmas características e isso é um espelho do que realmente somos e qual é a nossa relação com as pessoas. É algo que está presente o tempo todo dentro de nós e, por isso, costumamos atrair aquilo que achamos que merecemos, mesmo que aquela pessoa não pareça certa. Para que seu próximo relacionamento dê certo é preciso abrir os olhos para pessoas com novas personalidades e formas de enxergar o mundo. Saia da zona de conforto!

homem sempre dá sinais do que quer com você

Um exemplo disso são mulheres que esperam comprometimento de um homem que elas têm certeza que não querem algo sério. Pode parecer um detalhe bobo, mas o homem sempre deixa claro sobre suas expectativas em um encontro. É claro que é normal que você evite interpretar e entender esses sinais porque nutre um sentimento por ele. Logo, quando você quer compromisso e ele não, você sairá magoada da situação. A melhor maneira para não sair machucada da relação é perguntar quais são as intenções dele naquele momento para que você se decida se quer continuar ou terminar, mas lembre-se que você não pode mudar a cabeça dele.

Repense o que a fez sofrer nos últimos relacionamentos

Sabe aquela história de fazer uma listinha com os prós e contras? Isso também funciona se você quer encontrar alguém que atinja suas expectativas no relacionamento. Pense o que a magoou no passado, o que você espera de uma relação e o que pretende evitar. Essa tática ajuda a colocar as ideias no lugar e é ótimo para que você reflita também sobre suas atitudes e enxergue sua própria personalidade no campo amoroso. Afinal, não é sempre o outro que está errado 100% do tempo. Reconhecer os próprios erros é importante para não repeti-los.

Por que isso só acontece comigo?

Com certeza você já reclamou para sua amiga sobre encontrar o mesmo perfil de homens, certo? Aí você para e pensa: mas por que isso só acontece comigo e com ela não? Talvez porque ela tenha outras atitudes com relação a isso. Talvez porque ela não segue um padrão de personalidade e tenha os olhos abertos para outras alternativas ou porque ela não aceita relações que sabe que irão machucá-la e, principalmente, sabe exatamente o que quer, expõe suas vontades e opiniões em um encontro e é mais segura de si no campo amoroso. Pense nisso!

Comece a apreciar sua própria companhia

Passar um tempo sozinha pode fazer você se conhecer melhor, descobrir o que gosta, analisar seus antigos relacionamentos, os pontos que pode melhorar, o que não repetir. É importante dar um respiro e deixar as coisas acontecerem naturalmente, sem forçar alguma situação. Quando se está bem com você mesma é muito mais fácil encontrar alguém interessante para ser seu companheiro. Essa é uma frase clichê, mas pense: a beleza das pessoas está na segurança de ser quem ela é, por isso nos apaixonamos por indivíduos livres, decididos e felizes. Então por que não somos esse tipo de pessoa para o outro?

Não se cobre tanto por achar que sempre comete os mesmos erros. É realmente difícil encontrar alguém bacana para dividir a vida. Aos poucos você entenderá suas próprias escolhas, aprenderá a se amar mais e, com o tempo, será feliz sozinha ou acompanhada!

