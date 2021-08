Acidente entre veículos deixa vítima fatal na rodovia que liga Duas Estradas e Lagoa de Dentro

“Eu peço para acompanhar a leitura, eu acabo de ler e vocês não sabem onde que é para sublinhar? O que eu faço com o 4º ano B? Trago uma metralhadora e fuzilo vocês tudo? Fazer uma chacina no Villa Galileu. Professor maluco… [não é possível entender com clareza o restante da frase]. A ‘chatura’ é tanta que nem morrer não morre”, disse.

Em relação ao fato ocorrido e apresentado no vídeo circulante, a Direção do Villa Galileu solidariza-se com as famílias que sentiram-se, com razão, incomodadas e preocupadas com a atitude e teor da fala do professor em questão.