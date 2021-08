Dois homens são mortos a tiros em bar no Sertão da Paraíba

Criminosos tentaram assaltar um carro-forte na tarde desta sexta-feira (28) no Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, em Recife. De acordo com informações preliminares, houve troca de tiros com funcionários da empresa transportadora de valores, causando pânico e medo nos clientes e comerciários que estavam no local.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver muito sangue em um dos corredores do centro de compras. Segundo uma nota divulgada pelo shopping, dois homens foram atingidos pelos disparos e atendidos pela equipe de atendimento emergencial do shopping. Uma das vítimas precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil investiga o caso e até o momento ninguém foi preso.