Jovem morre após receber descarga elétrica enquanto usava o celular

A vítima foi identificada como Radja Ferreira de Oliveira. (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 18 anos morreu após receber descarga elétrica em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (29) na comunidade São Francisco do Carapanari, na região do Eixo Forte. A vítima foi identificada como Radja Ferreira de Oliveira.

De acordo com o enfermeiro do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), Adilson Soares, as equipes foram acionadas pelo NIOp (Núcleo Integrado de Operações). Quando a equipe do Samu se dirigia ao local da ocorrência, a vítima já havia recebido os primeiros socorros e era levada ao hospital pela família.

A jovem não resistiu. “Ela já estava sem sinais vitais. O médico constatou que ela estava em óbito”, disse Soares.

A mãe de Radja Ferreira contou às equipes que a jovem estava mexendo no celular conectado à tomada quando um raio caiu. A jovem ficou desacordada e foi socorrida pelos familiares, mas não resistiu.

Casos em Curuá

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois de serem atingidas por descargas elétricas em Curuá, no oeste do Pará. Os incidentes aconteceram durante um temporal em diferentes comunidades na última quarta (25).

Identificada como Semeão Tavares, que morava no Distrito Apolinário, a vítima falava ao telefone quando foi atingida pela descarga elétrica. Profissionais que saúde ainda chegaram a socorrê-lo, mas constataram a morte.

A outra vítima foi atingida na comunidade Macurá. O vereador Raimundo Brito (PP), de 35 anos, estava depenando um pato dentro de casa quando raios atingiram a residência. O homem foi atingido pela descarga elétrica, mas ainda conseguiu pedir ajuda e foi levado ao Centro de Saúde.

Orientações

O uso do celular durante o carregamento do aparelho se tornou comum. Entretanto, especialistas alertam para riscos de acidente.

O uso do celular conectado ao carregador pode causar explosões ou descargas elétricas por causa do aquecimento do aparelho durante o carregamento da bateria, especialmente em celulares com as opções de carga “rápida” ou “turbo”.

A grande quantidade de energia e volts utilizada pode ser transmitida para o usuário em casos de falha de isolamento no carregador, descargas elétricas ou sobrecargas na rede, que causam instabilidades na tensão das tomadas.

Durante tempestades, a recomendação é para que não seja utilizado celular que estiver recebendo carga e nenhum outro eletrodoméstico. As descargas elétricas podem penetrar na rede elétrica e atingir o carregador do telefone, ou de outro equipamento eletrônico. Eventuais instabilidades na rede elétrica também podem facilitar a passagem de corrente através do carregador.

