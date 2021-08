Palestras e debates marcam solenidade de encerramento da Campanha “Agosto Lilás” em Guarabira

A Prefeitura de Guarabira realizou, na manhã desta terça-feira (31.08), a solenidade de encerramento da Campanha “Agosto Lilás”, no Cinemaxxi. Esta ação foi organizada pela Secretaria de Políticas Públicas Para a Mulher em parceria com a Secretaria de Educação, pois teve como público alvo gestores, coordenadores escolares e técnicos da SEDUC.

O prefeito Marcus Diogo marcou presença juntamente com a primeira-dama e secretária de Planejamento Verônica Diogo, a secretária da pasta organizadora do evento Léa Toscano e a deputada Camila Toscano, que também integrou a mesa de palestrantes, tal como a capitã Carla Araújo, do 4º BPM, a doutora em Educação Anita Leocardia e a advogada e presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica na Paraíba Karla Leite. Ambas levaram ao público discussões referentes ao combate a violência contra a mulher.

A solenidade de encerramento da Campanha “Agosto Lilás” conclui uma série de atividades desempenhadas ao longo do mês, onde ações educativas e palestras foram realizadas para a população. De acordo com Léa Toscano, é de uma importância muito grande discutir esse assunto e procurar, enquanto poder público, os meios necessários para dar assistência a quem foi vítima de violência doméstica e combater esta prática, em parceria com outros orgãos e segmentos da sociedade.

Ao fazer uso da palavra no evento, o prefeito Marcus destacou que é dever de todos continuar sempre propagando a compreensão de que se deve combater os casos de violência contra a mulher. O gestor parabenizou a todos pela organização desta solenidade que é de grande relevância para Guarabira.

guarabira.pb