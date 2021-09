Paraíba recebe mais 159.520 doses de vacina contra Covid-19

22.230 D2 Pfizer

119.040 D1 e D2 Butantan

18.250 D2 Astrazeneca

Nesta quinta, às 7h, ocorre a distribuição de 75.380 doses de Coronavac para os municípios ampliarem a a vacinação da população acima de 18 anos e completar os esquemas vacinais, iniciados há 28 dias com Coronavac.

Distribuição de vacina contra a covid-19 na Paraíba atinge 4 milhões de doses

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) distribui nesta quinta-feira (02) mais 75.380 doses de vacina contra a covid-19 e totaliza 4.331.590 doses enviadas aos municípios. As vacinas distribuídas nesta remessa são da Coronavac/Butantã para dar continuidade à vacinação na população maior de 18 anos e completar os esquemas vacinais iniciados há 28 dias.

Com essa remessa, o Estado atinge proporcionalmente 91% das doses para a população acima de 18 anos. Com as doses entregues na 45ª remessa, 220 receberão imunizantes para a abertura de esquema vacinal, de acordo com a proporção de recebimento nivelada. Das doses enviadas nesta quinta, 59.580 são para a primeira dose (D1) e a outras 15.800 são para segunda dose.

O secretário de Saúde do estado, Geraldo Medeiros, ressalta que os municípios podem iniciar imediatamente a vacinação de reforço em idosos acima de 70 anos e na população imunossuprimida, caso ainda possuam doses de Pfizer armazenadas. O intuito é evitar o desperdício destas doses e ainda reforçar a proteção de pessoas mais vulneráveis ao agravo.

