Dinâmica do setor de fiscalização do Creci-PB é compartilhada com o Creci-PE

Um grupo de agentes de fiscalização do Creci-PE, capitaneado pelo coordenador Luiz Braz e pelo gestor administrativo Marcelo Oliveira foi recepcionado na manhã desta quarta-feira (1) pelo presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, acompanhado da 2ª diretora-tesoureira Carla Bezerra, do coordenador de fiscalização Hermano Azevedo e do superintendente Gustavo Beltrão.

A visita técnica do grupo composto ainda pela coordenadora de Delegacia Isis Oliveira e pelo 2° diretor-tesoureiro Augusto Nascimento, teve por objetivo estreitar a parceria institucional entre os Regionais e conhecimento do funcionamento do setor de fiscalização do Creci-PB, sobretudo procedimentos como lavratura de autos em tablets, que impõe agilidade aos processos e proporciona mais eficiência a atos, como o combate ao exercício ilegal da profissão.

“Temos certeza que essa visita será das mais proveitosas, pelo fato de o Creci-PB ser considerado referência para todo o Brasil e pela experiência que será adquirida por nossos funcionários”, afirmou o coordenador Luiz Braz, que esteve acompanhado dos agentes fiscais Artur Roberto, Luciana Frazão, Leonardo Albuquerque e Rodrigo Jambeiro.

Segundo a coordenadora Isis Oliveira, o conhecimento da dinâmica da fiscalização do Creci-PB, será bastante útil, sobretudo nesse momento em que o Creci-PE realizou concurso público para agentes de fiscalização que atuarão nas Delegacias dos municípios de Caruaru (Agreste) e Petrolina (Sertão), bem como em outra, que será instalada no município de Serra Talhada.

Atualmente, quando necessário, os agentes fiscais que trabalham na Delegacia de Pernambuco, têm que se deslocar da Capital para outras regiões do estado.