Prefeita Josilda Macena se reuniu com representantes do SEBRAE

A Prefeitura Municipal de Araçagi através da Secretaria do Meio Ambiente realizou na manhã da última quarta-feira (01), uma Cerimônia de Apresentação do Projeto de Revitalização Ambiental em parceria com o Projeto “Humaniza Bosque Carlos Belarmino” da UEPB Campus III e o Projeto “Ecologiando” do professor Walkimer Satana, com o apoio do Governo Municipal, ressaltando a assistência direta da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Comunicação e Secretaria de Educação, na ocasião estiveram presentes a Prefeita Josilda Macena, a Secretária do Meio Ambiente Graça Irineu, a Secretária de Educação Rosineide Marinho, o representante da AFINK Luiz Carlos, o Advogado José Erivaldo Leite, o professor Walkimer, o Gestor da escola Afrânio Barbosa, outros secretários e autoridades também estiveram presentes.

A ação teve como foco principal o projeto de arborização e revitalização tanto do município quanto da Escola Luiz Barbosa, no evento foram debatidos temas relevantes como a importância de uma cidade bem arborizada, da preservação das matas ciliares entre outros.

Durante o evento foram homenageadas pessoas ilustres daquela comunidade, onde foram plantadas mudas que receberam placas com nomes dos homenageados, foi um momento de muita emoção. Em seu discurso a Prefeita Josilda Macena fez questão de frisar a importância dessa parceria entre o município de Araçagi e a AFINK que já trouxe para Araçagi 6.500 mudas de árvores frutíferas e sombreiras que já estão sendo plantadas em locais públicos como escolas e canteiros de vias urbanas e rurais, também são distribuídas para pessoas de todo município, para que possam ser plantadas em áreas particulares.

A Prefeita Josilda Macena, a Secretária de Meio Ambiente Graça Irineu, a Secretária de Educação Rosineide Marinho, o professor Walkimer e o representante da AFINK Luiz Carlos realizaram juntamente com parentes e representantes das pessoas homenageadas o plantio das mudas que receberam as placas com nomes dessas pessoas.

Assessoria Prefeitura de Araçagi