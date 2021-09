Coleta de lixo será normal nesta segunda e terça em Guarabira

Um carro foi completamente engolido por uma cratera gigantesca que se abriu na Avenida Pedro II, em João Pessoa no início da tarde desta sexta-feira (03). Havia duas pessoas no veículo, um motorista de transporte por aplicativo e a passageira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros a cratera tem aproximadamente oito metros de profundidade.

As vítimas foram resgatadas por populares, antes mesmo da chegada dos bombeiros, devido ao risco de novos desabamentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, há esse risco, inclusive, de mais desabamentos na pista que precisará ficar interditada, pois não se sabe até que ponto vai a abrangência da infiltração.

Os bombeiros informaram ainda que será preciso realizar um trabalho para restabelecer as galerias pluviais e que outras áreas podem estar sofrendo com este problema silencioso.

O condutor do veículo comentou em entrevista exclusiva a TV Arapuan que não conseguiu evitar o acidente e, quando percebeu já estava dentro do buraco. Ele sofreu algumas escoriações e afirmou que enquanto estava dentro do buraco, a terra continuava a ceder.

De acordo com a Semob-JP, a Av. Pedro II, está 100% bloqueio da Av. Pedro II, sentido Centro/Bairro.

Portal Paraíba.com