Projeto sugere ao Governo do Estado crédito para professores adquirirem pacote de internet para as aulas virtuais

O jornalista Welington Farias, mostrou sua indignação com a inércia do governador João Azevedo, no que diz respeito ao problema de falta de água nessa região.

Wellington chegou a reconhecer o trabalho feito pelos deputados estaduais dessa região que constantemente, na Assembleia Legislativa da Paraíba tem “gritado” por ações do governo para por um fim no sofrimento do povo brejeiro.

Veja o vídeo: