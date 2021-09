Integração entre Creci’s da PB e PE fortalece Sistema Cofeci-Creci

O Creci-PB recebeu, esta semana, a visita do presidente do Creci-PE, Francisco Monteiro. Ele foi recepcionado pelo 1° vice-presidente Lamarck Leitão, pelos conselheiros federais Assis Cordeiro e Edson Medeiros, pela 2ª diretora-tesoureira Carla Bezerra Cavalcanti.

“Considero a troca de experiências exitosas de gestão bastante positiva, pois também fortalece, através dessa integração, o Sistema Cofeci-Creci. Nesse contexto, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba se tornou referência por suas ações vanguardistas”, afirmou Francisco.

Na ocasião, o presidente do Creci-PE conheceu, amiúde, a Faculdade Corporativa, espaço onde são disponibilizados aos corretores de imóveis adimplentes com o Creci-PB, de forma gratuita e on-line, diversos cursos, dentre eles, sobre fotografia imobiliária, perito judicial, documentação imobiliária, lucro imobiliário, oratória e inferência estatística para avaliação imobiliária.

Nesse mesmo espaço, que pode ser conferido clicando aqui, uma biblioteca virtual, cujos conteúdos voltados ao aperfeiçoamento profissional no mercado imobiliário, podem ser acessados em qualquer hora e lugar, por meio de computador ou de aparelhos móveis, como tablets ou smartphones.

As vantagens em relação às tradicionais bibliotecas físicas são inúmeras, a exemplo da otimização de tempo, gratuidade, praticidade e garantia de que o título buscado estará sempre disponível.

Atendendo convite dos diretores do Creci-PB, Francisco Monteiro acompanhou de perto e participou no auditório do Uniesp, do encerramento do segundo curso gratuito oferecido aos corretores de imóveis paraibanos, sobre “Mentoria em prática contratual no mercado imobiliário”, ministrado pelo perito avaliador, professor, e advogado com especialização imobiliária, Nilson Araújo.

Assessoria Creci-PB