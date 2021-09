Corpo de menina desaparecida é encontrado às margens do Rio Jaguaribe

Foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (08), às margens do Rio Jaguaribe, no bairro de Miramar, em João Pessoa, o corpo de uma menina de 11 anos. Anielle Teixeira desapareceu, às 5h, do último domingo (05), de um quiosque na orla marítima de João Pessoa.

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo estava em uma região de vegetação próximo a um supermercado da Avenida Epitácio Pessoa, no bairro de Miramar e sem roupas. O Instituto de Polícia Científica (IPC) esteve no local e identificou supostas agressões sexuais e a possibilidade de assassinato por esganadura. “Há suspeita de violência sexual e de morte por asfixia. Tudo ainda será estudado e será feira a necrópsia do cadáver”, disse a perita criminal, Amanda Melo. Para a polícia, o assassinato ocorreu a pelo menos 48 horas.

As buscas por Anielle Teixeira acontecem desde o último domingo, quando a criança foi vista pela última vez deixando um quiosque em Cabo Branco. A mãe da menina disse à polícia que a família estava na praia, no sábado (4), e decidiu se estender um pouco mais. A motivação foi o alto preço de tarifas dos transportes por aplicativo.

A intenção era que, na manhã do domingo (5), elas conseguissem voltar para casa, no Jardim Veneza pagando um menor preço do transporte.

A polícia acredita que a menina desapareceu durante a madrugada após ter sido vista conversando com um homem. Testemunhas disseram que a criança foi vista saindo em uma bicicleta.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Crimes contra a Pessoa da Capita

