Pilõezinhos realiza cerimônia de abertura da Semana da Pátria com minuto de silêncio pelas vítimas da COVID-19

O prefeito da cidade de Pilõezinhos, no Agreste paraibano, Marcelo Matias (Marcelo do Sindicato) participou da cerimônia de abertura da semana da pátria nesta terça-feira (7). O evento teve início às 8h00 da manhã com a presença de convidados, que homenagearam com um minuto de silêncio as vítimas da COVID-19.

Ao final da cerimônia, o prefeito deixou sua mensagem.

Programação:

08:00 – CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA*

– SAUDAÇÕES INICIAIS

– MINUTO DE SILÊNCIO EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA COVID-19

– HASTEAMENTO DA BANDEIRA DO BRASIL

– HINO NACIONAL BRASILEIRO

– MENSAGEM DO PREFEITO MARCELO MATIAS