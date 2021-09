Homem é preso por matar colega e colocar pênis dentro de panela após recusar sexo em SP

Uma criança de 11 anos desapareceu na madrugada desse domingo (5) em um quiosque da praia de Cabo Branco, em João Pessoa.

A mãe da jovem e ela informou que passou o sábado na praia junto com as duas filhas, Anyelle Suellen, a criança desaparecida, e a filha mais nova de 5 anos. A mãe informou que como o horário estava mais avançado, as tarifas dos aplicativos de transportes estavam elevadas, e por isso ela resolveu ir passar a noite no quiosque junto com as filhas.

A mãe, Cintia Texeira, contou ao Notícia Paraíba que o quiosque em que elas dormiam era de um amigo da família e as crianças conviviam no local desde muito novas. Próximo as 4h da madrugada do domingo (5), enquanto a mãe e a filha mais nova estava dormindo, o suspeito se aproximou e começou a conversar com a criança do lado de fora do local.

Depois de alguns minutos de conversa, a menina sai em direção a rua sem a mãe perceber e sobe na bicicleta do suspeito. A mãe acredita que o homem ameaçou a filha para que ela pudesse sair do local acompanhada dele.

Imagens de uma câmera de segurança de um quiosque ao lado mostram o momento que um homem fica próximo do quiosque, chama e conversa com Anyelle por alguns minutos. A mãe viu as imagens e afirma que conhece o suspeito, e que ele trabalhou em um quiosque na orla há alguns anos.

A família registrou um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento da menina e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Quem tiver alguma informação, sobre o paradeiro da criança, entre com a polícia através dos números 197 e 190, ou com a família através do contato (83)98671-9709.

noticiaparaiba