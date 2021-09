Concurso da PB Saúde: provas serão aplicadas neste domingo (12)

As provas para o Concurso da Fundação Paraibana de Gestão a Saúde (PB Saúde) acontecem no próximo domingo (12).No período da manhã, 13 mil pessoas realizarão as provas para os cargos de nível Médio e Técnico, já os mais de 10 mil candidatos inscritos para os cargos de nível Superior farão no período da tarde. Foram disponibilizados 33 locais, a fim de garantir o respeito às medidas sanitárias e distanciamento social, trazendo mais segurança aos candidatos. Todos estes localizados na capital paraibana.

O diretor superintendente da Fundação PB Saúde, Daniel Beltrammi, pontuou que, além das medidas já adotadas, o concurso contará com a assistência dos órgãos de segurança, entre outros. “Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Semob estarão nos apoiando no dia da realização das provas, além de uma Unidade de Suporte Avançado à vida, da Secretaria de Estado da Saúde, à disposição em caso de intercorrências. Esse é um momento bastante aguardado por muitos, por isso não estamos limitando esforços para garantir que tudo transcorra da melhor maneira possível”, afirmou o gestor.

O superintendente ressaltou ainda que a banca organizadora Vunesp é responsável por todas as etapas do concurso. “Caso os candidatos ainda tenham dúvidas sobre quaisquer assuntos ligados ao concurso, basta acessar o site da organizadora: https://www.vunesp.com.br/PBSA2101 e fazer a consulta. A divulgação do resultado está prevista entre 30 a 45 dias após a realização da prova. Boa sorte a todos”, acrescentou.

Orientações para os candidatos:

Levar documento oficial com foto; Caneta preta; Obrigatório uso de máscara;

Ensino Médio e Técnico: Apresentar-se até às 8h30 no local. Início da prova às 9h;

Tarde: Apresentar-se até as 13h30 no local. Início da prova às 14h;

Duração: até 3h.

