Carro desgovernado invade parque de diversões e deixa três feridos em João Pessoa – PB

Na noite deste sábado, 11, na Avenida Hilton Souto Maior, no bairro José Américo, em João Pessoa, um veículo siena de cor prata, invadiu um parque de diversões e deixou três pessoas feridas, entre elas uma criança.

Segundo o dono do estabelecimento, no momento do ocorrido estava sendo realizado um bingo e muitas pessoas estavam sentadas no local, quando o carro desgovernado invadiu o espaço e atropelou as pessoas.

A Polícia Militar esteve no local e conseguiu prender o motorista do veículo. Ele foi conduzido à delegacia com sintomas de embriaguez.

Segundo testemunhas, o carro vinha em alta velocidade e o motorista não consegui frear, bateu em outro veículo, um pálio vermelho que estava estacionado no local e em seguida invadiu o parque.

O impacto do pálio, impediu de uma tragédia maior acontecer. O Samu foi acionado para socorrer as vítimas.

Uma mulher ficou gravemente ferida, tendo fratura exposta na perna e foi encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma. A criança e uma terceira pessoa tiveram apenas escoriações leves.

blogdobgpb