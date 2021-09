Dupla rouba motocicleta de casal e deixa homem baleado em Serraria

Dois jovens, de 18 e 19 anos, morreram em um acidente na rodovia PB-065, próximo a cidade de Mataraca, Litoral Norte da Paraíba, na madrugada deste sábado (11).

Testemunhas afirmaram para a polícia que os dois teriam saído de uma festa em uma motocicleta e ao entrar na rodovia teriam batido na traseira de um caminhão. Os corpos foram encontrados às margens da rodovia e uma das vítimas teve o rosto arrancado.

Os jovens seriam moradores de Pitanga da Estrada, Distrito de Mamanguape, também no Litoral Norte. A Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

paraiba.com.