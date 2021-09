“Faça alguma coisa governador!” Diz Marcelo Bandeira sobre crise hídrica no Brejo

Chegou à redação do FolhadoBrejo a informação de que o ex-funcionário do Hospital Regional de Guarabira, identificado como Júnior Moura, bastante conhecido em Guarabira e região e que atuava como profissional da área administrativa daquela unidade hospitalar, faleceu no fim da manhã desta terça (14) a caminho daquela Unidade de Pronto Atendimento.

Segundo as informações repassadas por companheiros de trabalho dele, ao FolhadoBrejo, Júnior teria sofrido um infarto por volta das 11h, chegou a ser socorrido, mas já deu entrada na UPA sem vida.

Júnior Moura tinha contraído Covid, mas já havia se recuperado da doença. Comenta-se que o infarto pode ter sido causado por sequelas deixadas pelo vírus.

Ele era irmão do vereador Antiogenes da cidade de Pirpirituba e genro de Seu Lula, proprietário da Soparia D`gust, de Guarabira.

Nas redes sociais, vários amigos lamentaram o falecimento precoce de Júnior.

Ainda não temos informações a respeito do velório e sepultamento dele.

folhadobrejo