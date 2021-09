Homem morre ao ter parte da cabeça esmagada em acidente na PB-073

Um grave acidente na manhã desta segunda-feira (13) na PB 073, entre os municípios de Belém e Tacima deixou um homem morto, conforme matéria do Blog do Felipe Silva.

De acordo com as informações publicadas no blog, a vítima conhecida por Paulo irmão de e Ciço bode, era da comunidade rural Oiticica de Dona Inês. Ele estava em uma motocicleta no trecho próximo ao restaurante de Chagas quando colidiu com um caminhão e veio a óbito no local.

A vítima sofreu uma pancada forte vindo a esmagar um lado da cabeça.