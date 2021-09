Motoboys fazem protesto em João Pessoa fechando avenida e pedem justiça

Um grupo de motoboys fez, no início da noite desta segunda-feira (13), um protesto no cruzamento da avenida Flávio Ribeiro Coutinho, o Retão de Manaíra, com a rua Miriam Barreto, no bairro de Manaíra, em João Pessoa. Eles pedem melhores condições de trabalho e mais segurança à categoria depois da morte de Kelton Marques, de 33 anos, na madrugada de sábado (11). O grupo apela também por justiça.